Ilrestodelcarlino.it - Al Pala Anderlini ha brillato la stella della solidarietà

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sul campo delha trionfato la squadra del Modena capitanata dal direttore generale Andrea Russo (con Michele Troiano, Paolo Ricchi e Leonardo Fontanesi, tra gli altri), ma ad esultare sono stati i partecipanti ancora una volta insieme per i bambini di Betlemme. L’undicesima edizionePartitaè riuscita a raccogliere 50.000 euro in favore dell’ospedale Caritas Baby Hospital e l’Hogar Ninos Dios di Betlemme, orfanotrofio che accoglie bambini con disabilità. E mai come quest’anno, mai come di questi tempi, rappresenti gesto molto importante e concreto per dare un supporto a chi è costretto a vivere nel teatro ingiustoguerra. Numerosi i campioni modenesi e non solo in campo. Si sono sfidate quattro squadre, il Modena calcio, la formazione di Modena Volley guidata in panchina da Simone Anzani e Luciano De Cecco e in campo dal dg Andrea Sartoretti, il Dream Team costruito da Marco Ballotta che ha chiamato a rapporto tanti ex compagni e amici come Andrea, Gigi Apolloni e Franco Colomba in panchina ed infine la squadra del Panathlon Club Modena guidata da Gianfranco Giovanardi e Lorenzo Vandelli, in campo Antonio Narciso, Marco Sansovini, alcuni componentirosa "Arcobaleno" del Modena, Andrea Campana e una delegazione di giornalisti di Trc.