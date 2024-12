Lanazione.it - Undicenne in pericolo di vita trasportato d’urgenza da Lamezia a Firenze dall’Aeronautica Militare

Leggi su Lanazione.it

, 3 dicembre 2024 – Un ragazzo di 11 anni, in imminentedi, è statooggi d'urgenza daTerme acon un Falcon900 del 31° Stormo dell'Aeronautica. Il giovane - rende noto l'Aeronautica-, necessitava di essere trasferito d'urgenza dal presidio ospedaliero diTerme all'Azienda ospedaliera Universitaria Meyer di. Nello specifico, il ragazzo ha viaggiato all'interno del velivolo, monitorato ed assistito da un'equipe medica e dai familiari. Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio, il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino atterrando adove il giovane è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'Aeroporto di, avvenuto dopo le 17, l'ambulanza si è diretta all'Ospedale Meyer per il successivo ricovero.