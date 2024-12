Quotidiano.net - Tsunami giudiziario in Trentino Alto Adige: 9 arresti, 77 indagati. Mandato di cattura per René Benko

Trento, 3 dicembre 2024 –incon nove persone destinate agli. Tra loro spicca il nome del magnate austriaco, proprietario della società immobiliare Signa Holding, per cui è stato emesso undi arresto internazionale. Ai domiciliari la sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi, e un commercialista di Bolzano, Heinz Peter Hager, di Signa Italia. "Campagne elettorali finanziate in cambio di concessioni” L’inchiesta di guardia di finanza, carabinieri e Direzione Distrettuale antimafia della procura di Trento, coinvolgerebbe 77 persone, tra cui 11 amministratori pubblici, 20 dirigenti e funzionari di enti locali e società partecipate, membri delle forze dell'ordine, professionisti e imprenditori. Al centro dell’indagine alcune operazioni immobiliari: gli inquirenti ipotizzano l’esistenza di una lobby affaristica in grado di influenzare e controllare l’edilizia intramite meccanismi corruttivi.