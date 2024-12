Lapresse.it - Milano, 3 arresti per strage via Cantoni: 40mila euro di debiti dietro rogo

Leggi su Lapresse.it

I carabinieri dihanno arrestato e fermato tre persone per ladi via Ermenegildo3 a, l’incendio appiccato la sera del 12 settembre in cui hanno perso la vita due fratelli cinesi di 17 e 19 anni, Yinjie Liu e Dong Jndane, e il 24enne cinese, Pan An, sorpresi dalle fiamme mentre dormivano nel magazzino-showroom. Le accuse sono quelle di omicidio volontario, incendio doloso e tentata estorsione. Le indagini del Procuratore Marcello Viola e del pm Luigi Luzi hanno portato a eseguire in Olanda, con mandato d’arrestopeo, un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di, Manuela Castellabate, nei confronti di un giovane olandese ritenuto l’attentatore materiale, e due fermi di indiziato di delitto in Italia nei confronti di due cittadini cinesi, sospetti mandanti del