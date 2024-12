Metropolitanmagazine.it - Kiko Milano vince il primo premio dei Mapic Awards 2024 come retailer dell’anno

Una bella soddisfazione, quella in campo beauty “La nuova equazione del commercio”, che fa emergere player capaci di navigare in un contesto “competitivo e in continua evoluzione”. Ilè un prestigioso concorso che celebra l’eccellenza, l’innovazione e la creatività nel settore immobiliare commerciale. E tra i vari premi di quest’anno c’è anche un’eccellenza italiana, il brand make-up, che ha vinto il.AiilLa giuria era presieduta da Ana Guedes De Oliveira, Executive Director Developments di Sonae Sierra (Portogallo). LaAcademy ha anche selezionato due vincitori ulteriori, il marchio di calze sportive svizzere Active Rock e il brand spagnolo di moda inclusiva Free from style. Tra i giudici:Pascal Barboni, Managing Director, Frey (Francia)Alain Boutigny, Caporedattore, Sites Commerciaux (Francia)Eric Decouvelaere, Head of Retail EMEA, CBRE Investment Management (Francia)Valeria Di Nisio, Group Leasing Director, Eurocommercial (Paesi Bassi)Lorraine Dieulot, Lifestyle Business Unit Director, Saguez & Partners (Francia)Jonathan Doughty, Presidente non esecutivo, WhiteSpace Partners Ltd (Regno Unito)Steffen Eric Friedlein, Managing Director of Leasing, ECE Marketplaces (Germania)Sebastian Hylving, Global Expansion & Development Director, Ingka Centres (Svezia)Clémentine Pacitti, Group Head of CSR, Klepierre (Francia)Valérie Stern, Store Development Project Director, Fast Retailing Group (Francia)Robert Travers, Head of EMEA Retail & Leisure, Cushman & Wakefield (Regno Unito)Natalie Bardin, Head of Strategic Marketing, CSRD e Innovation, Altarea Group (Francia)Alexandra Von Der Grün, Vice President of Retail & Franchise Europe, Adidas (Germania)Ilvinto daè arrivato anche grazie alle novità che il brand ha introdotto.