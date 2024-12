Sport.quotidiano.net - Basket Dr1 e Dr2. Al Lusa il derby con gli Aviators. L’Academy vince e insegue

Leggi su Sport.quotidiano.net

IlMassa Lombarda si aggiudica 71-68 (14-16; 39-28; 54-51) ilcon gliLugo e chiude l’andata al primo posto, dovendo ancora recuperare la partita con l’International Imola. Alle sue spalle c’è la Raggisolaris Academy, tornata alla vittoria grazie al successo per 82-75 (24-23; 48-37; 56-57) sul2005 Cesena. Nel prossimo turno la Raggisolaris Academy giocherà venerdì alle 20.45 in casa con l’Aics Forlì, mentre Massa Lombarda ospiterà domenica alle 18.30 i Tigers Villanova. Turno di riposo di Lugo. Il tabellino di Massa Lombarda: Colombo 12, Spinosa A. 6, Spinosa L., Dalla Malva 2, Caroli 18, Orlando 2, Flan 8, Castelli 4, Fabiani 11, Ciadini 8. All.: Solaroli Il tabellino di Lugo: Rosetti ne, Cortecchia ne, Mazzotti 4, Baroncini L. 10, Fussi 5, Creta 6, Canzonieri 6, Caramella, Belmonte ne, Arosti 16, Ravaioli 23, Pasquali ne.