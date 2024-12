Quifinanza.it - Trattato Globale sulla Plastica, non si trova l’accordo, appuntamento rimandato al 2025

Leggi su Quifinanza.it

I negoziati tenutisi a Busan, in Corea del Sud, per la stesura di unvolto a combattere l’inquinamento da, si sono interrotti domenica a causa dell’opposizione di un blocco di Paesi produttori di petrolio. I colloqui, promossi dalle Nazioni Unite, dovranno riprendere successivamente, poiché permangono divergenze significative tra i partecipanti.Secondo quanto dichiarato dall’ambasciatore ecuadoriano Luis Vayas Valdivieso, che presiede i colloqui, “diverse questioni critiche ci impediscono ancora di raggiungere un accordo generale”. Ha sottolineato come le problematiche rimaste aperte siano spinose e necessitino di ulteriore tempo per essere affrontate in modo adeguato.Per sette giorni, i rappresentanti di oltre 170 Paesi si sono confrontati nel tentativo dire una soluzione condivisa per ridurre l’inquinamento da, un problema che minaccia gli oceani, il suolo e, sempre più frequentemente, si infiltra persino nel corpo umano attraverso il cibo e l’acqua.