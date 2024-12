Liberoquotidiano.it - "Una cosa è vincere due Slam...": Novak Djokovic, sfida totale a Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Arriva il momento di fissare gli obiettivi. E di lanciare guanti di. A farlo è, la leggenda serba del tennis, che in un'intervista a Sportweek ha fatto il punto sul 2025 che sta per iniziare, quella che potrebbe essere una delle sue ultime annate ai vertici del tennis. “Nel 2024 non ho giocato molto e, oro olimpico e finale di Wimbledon a parte, si è trattata forse della stagione meno proficua degli ultimi dieci anni, con molti alti e bassi, questioni da risolvere anche a livello privato e qualche problema fisico di troppo”, ha ammesso, facendo un'analisi onesta delle difficoltà incontrate. Tuttavia, Djoker non dubita delle sue capacità: “Sento però di poter giocare ancora ad alto livello e di poter competere con, Alcaraz e Zverev perglie gli altri tornei”.