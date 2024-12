Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Carlos Tavares si è dimesso da amministratore delegato. Fiom: “Lui va, i lavoratori restano. Subito il piano industriale”

L’di– secondo quanto si apprende – si è. Il manager ha presentato le dimissioni e il consiglio di amministrazione le ha accettato. Al suo posto, per ora, ci sarà un comitato interno all’azienda guidato dal presidente John Elkann. “si è. Iitaliani rimangono. E noi vogliono une occupazionale”, ha scritto su Facebook, a commento della notizia, Michele De Palma, segretario generale-Cgil.La fine del rapporto trae il manager portoghese era già nell’aria e da ottobre l’azienda aveva iniziato le ricerche di un possibile sostituto, confermando che l’ad del gruppo non sarebbe rimasto oltre il termine del contratto, prevista per l’inizio del 2026. La decisione diha dunque anticipato i tempi.