Biccy.it - Polemica sul cast di Sanremo 2025: “Azioni legali per bloccare alcuni big”

Leggi su Biccy.it

L’annuncio di Carlo Conti ha riservato alcune sorprese, quello che invece non ha stupito nessuno è il comunicato appena arrivato dal Codacons. La primasulsanremese del prossimo anno è servita ed è a cura di Carlo Rienzi. La scorsa settimana la nota associazione aveva fatto sapere: “Abbiamo già avvisato la rai e Carlo Conti. Se nelarriveranno al Teatro Ariston cantanti dai testi violenti, saremo pronti a presentare una denuncia in Procura per la possibile fattispecie di induzione alla violenza sulle donne, e chiederà l’allontanamento dei cantanti dalla città ligure in analogia a quanto previsto dall’art 282 bis del Codice di procedura penale“.Festival di: ladel Cocacons.A poche ore dall’apparizione di Carlo Conti al Tg 1 è già arrivato un comunicato dal Codacons.