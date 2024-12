Lanazione.it - “Magia di Natale“, raccolta fondi per la Pediatria

FOLIGNO Si terrà sabato 7 dicembre alle 21, all’Auditorium San Domenico, lo spettacolo “di, “piccoli gesti d’amore per accendere il”. Si tratta di un evento che unisce musica, moda e solidarietà a favore dei bambini del reparto didell’ospedale di Foligno. L’iniziativa è organizzata dalla Scuola di Formazione Professionale.form e da ItaliaForm srls, con il patrocinio di diversi enti, tra cui la Provincia di Perugia, il Comune di Foligno, il Lions Club Foligno, l’Innerwheel Club di Foligno, Ispep, Istituto di specializzazione in Estetica Oncologica, Confindustria e Confartigianato. Vi parteciperanno il complesso Bandiera Gialla, che farà rivivere i successi natalizi internazionali; il ventriloquo Nicola Pesaresi e la sua scimmietta Isotta. Ci sarà spazio anche per la moda – con una sfilata a cura di Francesca Magrini – e per le esibizioni della Innuendo Academy e del violinista Michele Tremamunno, oltre alla presenza del DJ Set di Cristiano.