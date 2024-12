Quotidiano.net - Gene Gnocchi: “Sognavo di fare il calciatore L’ultimo show? A 90 anni”

Roma, 1° dicembre 2024 – Sorride poco, ma sa far ridere. Non sai mai se scherza o dice sul serio. Questo è, al secolo Eugenio Ghiozzi, uno dei grandi comici italiani che riesce a vestire d’assurdo l’attualità. L’uomo è versatile. Passa dalla satira, al cabaret, al teatro, scrive libri, conduce programmi televisivi, fa l’opinionista, ma è stato ancheprofessionista.sempre sulla breccia. Fine spettacoli mai? “Non prendo mai impegni a lungo termine. Per ora penso di smettere verso gli 85-90, poi si vedrà. Adesso sto scrivendo il nuovo spettacolo che andrà in scena l’anno prossimo”. Faenza la sua città d’adozione è stata pesantemente colpita dall’alluvione. Colpa del clima pazzo o ci sono responsabilità? “Il clima ha fatto la sua parte e le responsabilità ci sono sempre in questi casi.