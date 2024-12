Anteprima24.it - Accademia Volley, il tris è servito: le sannite battono il Cicciano e salgono al quinto posto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSeconda vittoria consecutiva per l’che ieri pomeriggio alla Palestra Rampone di Benevento ha superato il Vittorio Alfieri dicon il punteggio di 3-0 (25-14, 25-19, 25-17) nella sesta giornata del Campionato di Serie C.A distanza di una settimana dal successo col Sorrento, le giallorosse si ripetono nuovamente, stavolta con con un risultato più rotondo e che testimonia l’ottima prestazione del sestetto beneventano, decisamente in crescita rispetto alle prime giornate. Molto buono l’impatto con la gara: fin dalle prime battute l’appare agguerrita e molto attenta in campo. Ne consegue un primo set a senso unico, visto chenon riesce ad impensire minimamente l’avversario, concedendo anche più di un errore gratuito soprattutto al servizio.