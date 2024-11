Volley femminile Serie A1 2024 2025 | Busto Arsizio batte Firenze in rimonta

Leggi su Sportface.it

Vittoria inpercontronella partita valevole per la decima giornata di andata diA1di. La squadra di Barbolini trova un successo importante, il quarto consecutivo, per fare un altro passo avanti in classifica, mentre la formazione di Bedandi incappa nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro Perugia: termina 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 25-19). Eppure, era stata proprio la squadra toscana a portarsi in vantaggio grazie a un primo set vinto grazie all’allungo nella fase centrale, fino al +6 sul 14-20. Il secondo set ha visto diversi sorpassi e contro sorpassi nel punteggio, con l’errore di Davyskiba a spianare la strada per, per poi chiudere con Kunzler. Dopo un terzo set comandato senza troppi patemi da, la squadra di casa ha resistito allaospite nel quarto set fino al 14-14, riuscendo con caparbietà a costruire un parziale di 5-1 che ha definitivamente indirizzato il set e la partita.