Scenari post-elettorali 2024. Quale futuro per l'economia italiana (e non solo)

Ilè stato un anno caratterizzato da numerose elezioni nel mondo, ed in particolare, nell’ordine, da quelle per il rinnovo del Parlamento Ue e conseguentemente della Commissione Europea, dalle elezioni nel Regno Unito e da quelle negli Usa.Gli accadimenti di questi ultimi giorni creano una forte attesa su quelle che potranno essere le conseguenze geo-economiche di queste elezioni.A partire dalla Ue dove nei giorni scorsi il Parlamento Europeo ha votato la fiducia alla nuova Commissione di Ursula Von der Leyen, al suo secondo mandato.Von der Leyen ha indicato come priorità di questa legislatura europea la competitività, sulla base dei tre pilastri indicati da Mario Draghi nel suo Rapporto: l’innovazione, la decarbonizzazione, seppur con la consapevolezza di dover accompagnare meglio persone e imprese nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal Ue, e aumento della sicurezza e riduzione delle dipendenze in primis energetiche.