Cultweb.it - Il GGG – Il grande gigante gentile, come finisce la pellicola fantasy del 2016 con protagonista Mark Rylance

Leggi su Cultweb.it

Il GGG – Iltermina con l’adozione della piccola Sofia da parte di una delle cameriere della regina Elisabetta II. Iltorna nel Paese dei Giganti, dopo aver ottenutoricompensa delle scorte di cibo. Continuerà a produrre sogni per i bambini.Londra. In un orfanotrofio, la piccola Sofia Tibbs (Ruby Barnhill) sente dei rumori nel cuore della notte. Affacciandosi alla finestra, vede unincappucciato () che l’agguanta e fugge via non facendosi notare. Arrivati nei pressi di una caverna nel nord del paese, ilspiega alla bambina che l’ha rapita per non rischiare che gli umani vengano a conoscenza dell’esistenza del Paese dei Giganti. E che non la mangerà in quanto vegetariano. Cercando di fuggire, la piccola viene acciuffata da uno dei giganti malvagi, scoprendo che si tratta di un incubo.