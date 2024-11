Ilgiorno.it - Esercitazioni negli ospedali. L’operazione “Belfagor” in caso di una nuova pandemia

Il nome dato al percorso formativo,, è inquietante almeno quanto l’eventualità per fronteggiare la quale Asst Valtellina e Alto Lario lo ha organizzato: un’emergenza pandemica causata dalla diffusione di un nuovo virus influenzale ad alta trasmissibilità. L’iniziativa prevede diverse sessioni e due"multiscenario" nei Pronto soccorso di Sondrio e di Sondalo, la prima delle quali si è svolta ieri nel presidio del capoluogo e ha coinvolto oltre 200 dipendenti. Obiettivo: testare le strutture sanitarie e verificarne la capacità di risposta coordinata. All’ingresso del Pronto soccorso di Sondrio, ben visibile sulla pubblica via, è stato affisso un cartello che informava l’utenza dell’esercitazione in corso e, all’interno, sono stati definiti percorsi separati per i pazienti.