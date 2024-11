Ilrestodelcarlino.it - Ecco il Falconatale: "Un mix di musica, luci e proiezioni"

Alza l’asticella, il sindaco Stefania Signorini: "Sarà uno spettacolo incredibile". E poi annuncia: "Prevediamo un mix suggestivo di, fuochi,". Sono le parole utilizzate ieri, in conferenza stampa, per presentare parte del grande show del 7 dicembre in piazza Mazzini, con il quale verranno accesi alberi e luminarie in città, per aprire ufficialmente il2024. Un cartellone ricco, svelato dinanzi a rappresentanti di associazioni, commercianti e sponsor che hanno contributo, assieme al Comune, a predisporre una serie di eventi che proseguiranno fino all’Epifania. Lo start, appunto, tra sette giorni. Quando, nel salotto buono della città, gli acrobati di fama internazionale incanteranno la comunità con una performance di colori, effetti scenografici e neve.