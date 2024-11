Metropolitanmagazine.it - È morto Bob Bryar, il batterista dei My Chemical Romance dal 2004 al 2014, aveva 44 anni

Bob, ildei Mydalal, è. Fonti delle forze dell’ordine hanno riferito a TMZ cheè stato trovatonella sua casa nel Tennessee martedì, dopo essere stato visto vivo l’ultima volta il 4 novembre.La stessa fonte ha assicurato che non si sospetta che la sua morte sia collegata ad alcun crimine, poiché tutti i suoi effetti personali, come le armi e la sua strumentazione musicale, erano intatti, il che lascia spazio a meno speculazioni. Si sa anche che gli agenti del Servizio Controllo Animali sono giunti immediatamente sul posto con alcune coppie di cani e sono stati gli unici a riuscire a localizzare il corpo, che era già in fase di decomposizione, per cui si sa che eragià da qualche giorno.Ilha suonato con i Mytra ile il 2010 ed è stato il loro ultimoufficiale.