De Grandis | Darmian nelle gare equilibrate Fiorentina solida

Deparla della partita di domani, ossia-Inter. Occhio al possibile impiego di Matteodall’inizio.EQUILIBRIO – Stefano De, su Sky Sport 24, parla della partita di domani: «L’Inter come regolarità di formazione titolare è solo seconda al Napoli. Può cambiare Bisseck con Pavard ocon Dumfries, ma la formazione rimane sempre quella.partitec’è quasi sempre, che è più tattico, anche se Dumfries ti dà più forza.? Secondo me la disciplina, è diventata una squadra che non prende gol, Palladino ha rovesciato l’universo Italiano. Solo dieci gol subiti, meglio solo la Juventus e il Napoli. Squadra, non per forza dei difensori che sono gli stessi dell’anno scorso, ma per la disciplina e la capacità di non farsi trovare sbilanciati».