Dilei.it - Cosa mangiare a dieta fra pasta e riso? Il parere dell’esperto

Quando si parla di, la scelta tra pasto oriporta subito alla mente il celebre dilemma di Matrix: pillola rossa o pillola blu? Entrambi i cibi rappresentano una strada diversa, ma la decisione può influenzare il risultato del proprio percorso alimentare, proprio come nel film. Ma è così? Scegliere ilal posto dellapermette di perdere peso più facilmente? E’ meglio preferire le varianti integrali? Lae ilsono due cardini della tradizione culinaria italiana e sono una fonte importantissima di carboidrati, ma scegliere quale includere nella, soprattutto in un regime ipocalorico, può fare una notevole differenza. In questo articolo del magazine di DiLei si analizzeranno i pro e i contro di ciascun alimento, basandosi su dati scientifici disponibili in letteratura.