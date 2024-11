Sport.quotidiano.net - Serie d femminile. Stasera anticipo di campionato per le ragazze dell’Invicta e del "Luca Consani»

Doppioper le formazioni grossetane di. Invicta e Pallavolo Grossetoin campo per l’ottava giornata. La Pallavolo Grosseto targataalle 21 è ospite la Robur Massa. Una trasferta difficile e insidiosa per le giovani grossetane che dovranno però iniziare a dare una svolta alla propria stagione visto che la classifica parla ancora di 0 punti in classifica. Seconda trasferta consecutiva per le grossetane dopo quella della scorsa settimana persa in casa della capolista Lupi Santa Croce. Massesi che hanno 6 punti in classifica e sono senza dubbio una formazione più abbordabile rispetto invece alla capolista Santa Croce affrontata nel turno scorso. In casa grossetana quindi c’è fiducia.diper l’ottavo turno anche per leallenate dal duo formato da Chiappelli e Spina.