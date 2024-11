Liberoquotidiano.it - Scopri la Colombia attraverso gli occhi della natura

- Il Paesebellezza è diventato una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori grazie ai suoi eccellenti collegamenti aerei, alla sua cucina squisita e, soprattutto, alla sua ineguagliabile ricchezzale, ora al centroscena con una nuova attivazione del marchio . Visita.travel perre la magiae accedere a sconti esclusivi per il tuo prossimo viaggio. MADRID, 28 novembre 2024 /PRNewswire/Ogni anno, migliaia di animali migratori (uccelli, mammiferi marini, pesci e persino insetti) scelgono lacome loro rifugio, seguendo alcune delle rotte migratorie più affascinanti del mondo. Ispirata dal loro viaggio, laha lanciato un'iniziativa rivoluzionaria che trasforma queste specie in "guide", mettendo in evidenza l'impareggiabile biodiversità del Paese.