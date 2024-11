Calciomercato.it - “La Juve si è già mossa”: rivelazione in diretta sulla scelta di Giuntoli | ESCLUSIVO

Per la società bianconera è il momento di fissare le strategie sul mercato e di un primo bilancio sugli acquistiLantus fuori dalla corsa scudetto, ma pronta ad intervenire sul mercato. Si parla di questo a Zonantus, programma dedicato ai bianconeri, in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.“Lasi è già”:indi(LaPresse) – Calciomercato.itTra gli ospiti anche Gianni Balzarini che è partito proprio dall’idea che lasia dietro a Inter, Napoli e Atalanta nella corsa al titolo: “Da quello che si vede fino ad esso sì. Lanon è attrezzata per vincere lo scudetto, non fosse altro che ha fuori 8/9 calciatori. È chiaro che stai perdendo terreno, poi c’è una classifica corta che ti consente di rientrare subito, ma non durerà a lungo.