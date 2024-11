Donnapop.it - Can Yaman trema, nuovo caso Ferragni in arrivo? Selvaggia Lucarelli indaga e smaschera la Onlus

Leggi su Donnapop.it

non ha mai paura di scoprire le verità scomode, e questa volta è tornata a fare luce su unche potrebbe avere pesanti ripercussioni: la gestione della “Canfor children”, l’associazione benefica dell’attore turco. La giornalista ha sollevato forti dubbi sul modo in cui vengono gestite le donazioni e su comesembri mescolare gli eventi legati allacon attività commerciali e ospitate in discoteca, facendo passare i suoi guadagni personali per “donazioni”.Un’indagine che si fa sempre più interessante, soprattutto alla luce delle rivelazioni legate al famoso “Break the Wall Tour”, un’iniziativa benefica che ha visto l’attore visitare scuole e ospedali, ma anche esibirsi in discoteche in eventi che sembrano più promozionali che solidali.e l’indagine su Can: ecco cosa ha scopertoNel suo approfondimento,ha evidenziato le contraddizioni legate al tour di Can