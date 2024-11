Puntomagazine.it - Campionato Prima Categoria, Girone B: I Rangers Qualiano sfidano il Marano

Nella decima giornata diaffronteranno una partita contro il, il match in trasferta.Nell’ultimo incontro, isono scesi in campo contro l’Inter Pianurese, conquistando una vittoria netta con un 3-0 al termine dei 90 minuti. La partita, disputata in casa, ha rappresentato un’importante affermazione per la squadra.Nel prossimo match, i giocatori dellaaffronteranno ilin una sfida combattuta, ma stavolta dovranno fare i conti con il fattore trasferta. Le due squadre si incontreranno domani, al Campo Grillo, alle ore 18:30. Isono pronti e ben allenati per dare il massimo, determinati a ottenere un altro successo, anche se lontano da casa. Sarà una partita intensa, e la squadra cercherà di portare a casa tre punti cruciali per continuare a inseguire i propri obiettivi.