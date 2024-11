Lanazione.it - Buone esperienze. La terza edizione del premio

Leggi su Lanazione.it

POMARANCEdel, promosso dall’associazione Officina Rolandi di Pomarance, in collaborazione con gli istituti scolastici Niccolini e Santucci e i Comuni di Pomarance e Volterra. Ilè ispirato alla figura del professor Lido Bartalesi Lenzi, che ha ricoperto nella sua carriera ruoli di insegnante e Dirigente Scolastico tra i Comuni di Volterra e Pomarance, istituito per individuare e mettere in luce leeducative curriculari ed extra-ordinarie caratterizzate da spirito di innovazione, da stimoli che inducono al cambiamento, che dimostrano coraggio e intraprendenza nella funzione formativa. Possono segnalare un’esperienza le scuole, le associazioni, altri enti, cittadini. Il termine di presentazione delle domande è il 3 febbraio 2025 e deve avvenire mediante la compilazione del file allegato al bando.