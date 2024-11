Alla ricerca di tecnici e specialisti Le tante occasioni inalto mare

Lanazione.it - Alla ricerca di tecnici e specialisti. Le tante occasioni in...alto mare

Intorno al mondo della nautica, alle grandi e lussuose imbarcazioni, un sogno per molti una realtà per pochi, ruota un universo in coscrescita che contribuisce a favorire l’occupazione. Aziende artigiane, meccaniche, elettriche e perfino immobiliari sono direttamente collegate agli yacht e ai cantieri dove vengono costruiti. Una mole di lavoro enorme che però non sempre viene adeguatamente soddisfatta, almeno non da manodopera italiana. All’appello mancano elettricisti, idraulici, verniciatori, falegnami ovvero tutte quelle categorie di maestranze specializzate che sono indispendabili per la manutenzione di una barca. Come ogni abitazione infatti anche quelle che si muovono tra le onde necessitano di interventi, anche di routine, con la differenza che la chiamata di intervento urgente da parte di una clientela in grado di sostenere economicamente le spese può arrivare anche dall’altro capo dell’oceano.