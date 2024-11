Ilveggente.it - Tottenham-Roma, Europa League: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quinta giornata dell’. Dove vederla in tv, streaming, probabiliDopo l’esordio con sconfitta sul campo del Napoli in campionato, Claudio Ranieri vive la sua prima notte europea sulla panchina della. E diciamolo chiaramente, poteva esserci un debutto meno difficili per il tecnico che ha preso il posto di Ivan Juric.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itSarà una gara durissima per i giallorossi che visti i risultati fatti fino al momento avrebbero bisogno di una vittoria per rimanere in corsa. Ma non sarà così, anche perché ilarriva a questo match forte della vittoria sul campo del Manchester City dello scorso weekend. Un’affermazione che ha permesso agli Spurs di rilanciarsi in classifica e guadagnare quella fiducia che era mancata nel corso di questi mesi.