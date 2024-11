Lapresse.it - Musica, non solo trap: da Ornella Vanoni a Gino Paoli la carica degli Over

Leggi su Lapresse.it

Gigliola Cinquetti al Festival di Sanremo del 1964 cantava ‘Non ho l’età’, brano di successo che portò anche all’Eurofestival. Aveva 16 anni e fu un’autentica sorpresa per il pubblico. Oggi l’artista l’età ce l’ha, eccome se ce l’ha: il 20 dicembre compie 77 anni. Prima di lei il traguardo80 lo taglierà Gianni Morandi, nato l’11 dicembre del 1944. Ma Cinquetti e Morandi non sono gli uniciche ancora adesso si fanno apprezzare nella galassia dellaitaliana, quella d’autore. Alla faccia di, hip hop, rap e altro. Una sfida all’ultimo disco di platino, che oggi si conquistano molto più facilmente che in passato. “Bisognava vendere centinaia di migliaia di copie certificate dalla Siae per averli, oggi chi fa sold out in uno stadio ha venduto più o meno 20 mila dischi”, sottolinea Amedeo Minghi.