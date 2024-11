Quifinanza.it - La Commissione Europea chiude le indagini su Fiat, Amazon e Starbucks: nessun vantaggio fiscale

Il 28 novembre 2024, laha ufficialmente chiuso tresui ruling fiscali concessi dal Lussemburgo a, e dai Paesi Bassi a. Talierano state avviate per verificare se le pratiche fiscali adottate configurassero aiuti di Stato incompatibili con le regole europee.Le decisioni iniziali della, che avevano identificato vantaggi fiscali selettivi per queste aziende, erano state annullate dai tribunali dell’UE. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile per la Concorrenza, ha spiegato:“Gli organi giurisdizionali dell’Unionehanno confermato nella recente sentenza Apple che laaveva ragione a contestare alcune pratiche aggressive di ruling fiscali. In altre sentenze, essi hanno inoltre fissato il parametro di riferimento per valutare le pratiche di pianificazionealla luce delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato.