Jannik Sinner domina la classifica degli sportivi italiani più pagati nel 2024

Con una annata ricca di successi e premi,si è imposto non solo nel tennis, ma anche come il sportivo italiano con i guadagni più elevati del. Le sue performance nei tornei del Grande Slam, un'ottimanel circuito Atp e un contributo decisivo alla vittoria della Coppa Davis con l'Italia hanno portato a un'entrata di oltre 65 milioni di euro. Questa cifra sorprendente deriva da una combinazione di montepremi, sponsorizzazioni e altre fonti di reddito.La straordinaria stagione diIl tennista azzurro ha vissuto un'ottima stagione, con risultati che hanno superato le aspettative.ha conquistato due titoli del Grande Slam: l'Australian Open e lo Us Open, ottimizzando le sue possibilità di guadagno. In aggiunta, la sua partecipazione alle Atp Finals, un evento che riunisce i migliori otto tennisti del mondo, ha ulteriormente accresciuto il suo successo a livello finanziario.