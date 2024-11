Ilfattoquotidiano.it - Inchiesta di Vigevano nata da una spaccatura all’interno della Lega, così l’ex europarlamentare Ciocca ha perso potere in Lomellina

Nasce da unain provincia di Pavia l’che ha portato agli arresti il sindaco diAndrea Ceffa con altre quattrone e che vede indagato tra l’altroAngelo. Quest’ultimo è accusato di essersi adoperato per far cadere il sindaco del suo stesso partito cercando di reclutare consiglieri disposti a dimettersi.Per anni figura di spicco del Carroccio in provincia di Pavia e recordman di preferenze in varie elezioni regionali ed europee,– il cui socio l’anno scorso fu posto ai domiciliari nell’ambito di un’sempre dei pm pavesi – negli ultimi anni ha visto calare la sua influenza nel partito locale, in modo particolare in, dove i leghisti di peso, a partire dal consigliere regionale ed ex sindaco diAndrea Sala, sono passati nella cordata capeggiata daldeputata e ora assessore regionale Elena Lucchini, vogherese, e dal suo compagno Giovanni Palli, sindaco di Varzi e presidenteProvincia.