Rompipallone.it - Calciomercato, il Barcellona lo vende in Serie A: salta il rinnovo

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 18:09 di Alessandro BastaUna svolta sulpotrebbe portare un calciatore dalin Italia:il, i blaugrana possono cederlo inAIl campionato italiano sta man mano salendo di livello e lo dimostra il percorso dei nostri club nell’attuale Champions League. Inter e Atalanta stanno primeggiando con ottime prestazioni, un gioco identitario e risultati che le stanno portando tra le prime della classe, non solo inA, ma anche all’estero.È chiaro che i margini di spesa non siano così tanti né per le società nerazzurre, né per le altre big, ma un colpo dalpotrebbe cambiare le cose nel prossimo futuro. La situazione è mutata all’improvviso nelle gerarchie della società blaugrana e potrebbe portare a un trasferimento improvviso.