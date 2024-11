Gaeta.it - Ancona: approvati fondi ministeriali per la prevenzione delle truffe sugli anziani

Facebook WhatsAppTwitter La giunta comunale diha preso una decisione significativa per la protezione degli. Durante la riunione odierna, è stata approvata la destinazione di circa 30 mila euro provenienti dal fondo ministeriale 2024, specificamente per il contrastoai danni della fascia più vulnerabile della popolazione. Questo intervento, voluto dal vicesindaco e assessore alla Sicurezza Giovanni Zinni, si inserisce nel progetto ‘Non Sei Solo: insieme per la sicurezza’, realizzato dalla Polizia locale.Il progetto di sicurezza ‘Non Sei Solo’La delibera approvata oggi damira a creare un ambiente più sicuro per glidella città, che spesso diventano obiettivi die raggiri. Il progetto ‘Non Sei Solo’ comprende una vasta gamma di iniziative formative e informative, destinate a sensibilizzare tanto gliquanto le loro famiglie.