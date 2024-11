Vi spiego perché l’educazione finanziaria in Italia è al servizio di banche e assicurazioni

Leggi su Open.online

Il professor Beppe Scienza, docente del dipartimento di matematica dell’università di Torino e ombudsman dei risparmiatorini, dice che la presunta ignoranza deglini in finanza è sopravvalutata. E che gli inviti a colmare le lacune spesso, se non sempre, degenerano spesso in pubblicità per il risparmio gestito. Per questo, dice a Open, bisognerebbe creare corsi di educazione«non graditi alle». Professor Scienza, è vero che inl’ignoranzaè diffusa?Questa storia risale ai crac dellepopolari del 2015-2017. Per scrollarsi di dosso la colpa per i soldi persi dai risparmiatori, cercarono di ribaltarla sulla loro scarsa cultura. Ma le perdite furono conseguenza invece dei falsi in bilancio e dei consigli sciagurati degli sportellisti ai clienti.