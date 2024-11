Noinotizie.it - Successo dei vini pugliesi a Bibenda 2024 Confagricoltura

Di seguito un comunicato diffuso daPuglia:La Puglia si conferma protagonista della scena viticola nazionale con il prestigioso riconoscimento ricevuto da diversidella regione al Premio. Infatti, nell’ambito di una prestigiosa cerimonia, anche quest’ anno è stata premiata l’eccellenza con i punteggi assegnati dalla guida ritenuta una delle più autorevoli nel panorama enologico italiano, realizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier.Questo trionfo regionale sottolinea il livello di eccellenza che la Puglia ha raggiunto nel panorama viticolo, grazie alla combinazione di tradizione, innovazione e un territorio unico. “Questo riconoscimento da parte di, conferito tra l’altro anche a numerose importanti realtà viticole della nostra provincia, non è solo un premio per i produttori coinvolti – spiega Massimiliano Del Core, presidente diBari-Bat – ma rappresenta anche un importante stimolo per l’intero settore viticolo che continua, tra mille difficoltà, a crescere e a farsi conoscere anche sui mercati internazionali.