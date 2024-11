Rifiuti | imballaggi in plastica da rifiuto a risorsa l’esempio dell’impianto Sri

Leggi su Ildenaro.it

Gliindaalla trasformazione in nuovi prodotti: l’esperienza virtuosaSri (Sorting Recycling Industries) è protagonista della XXX tappa in Campania della campagna nazionale ‘I Cantieri della Transizione Ecologica’ di Legambiente con Corepla (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degliin). L’azienda campana, con una superficie coperta di 14mila mq e una capacità di stoccaggio istantaneo di 10mila tonnellate, è specializzata in selezione e riciclo deglie deid’o inprovenienti dalla raccolta differenziata ed è tra le principali produttrici europee di rPet (scaglie in Pet da riciclo), con una capacità di valorizzazione di 3.700 kg/h di materia prima, equivalente a oltre 27mila tonnellate annue di bottiglie inPet post-consumo.