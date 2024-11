Finanziamento pubblico ai partiti | dopo lo stop del Quirinale approvato solo un rialzo di 3 milioni al 2×1000

Leggi su Open.online

La storia, in sintesi, è la seguente. Partito democratico e Alleanza verdi sinistra presentano un emendamento al decreto Fiscale per aumentare ilaitramite il. Il governo Meloni lo riformula prima della discussione in commissione Bilancio al Senato. Ilmostra la sua opposizione al nuovo testo, che stravolge la disciplina oltre a incrementare notevolmente la quota di introiti per i soggetti politici. Allora la maggioranza decide di non mettere ai voti la riformulazione governativa e la commissione torna a deliberare sull’emendamento originale dei duedi centrosinistra. Infine, arriva l’ok dei senatori: ilper isarà incrementato, per il 2024, di 3di euro in più, rispetto al tetto di 25,1stabilito per legge e che attinge dalle risorse destinate in forma volontaria dai contribuenti, ilsull’Irpef appunto.