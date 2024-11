Metropolitanmagazine.it - Drake accusa la Universal di aver “pompato” illegalmente la musica del suo rivale, Kendrick Lamar

Pensavate che la faida trasi fosse finalmente placata? Pensavate male. Fino ad ora la “battle” tra i due si era giocata sul ring della, con barre al vetriolo e rime incandescenti, come il codice rap/hip hop richiede; ora, però, il produttore canadese è passato alle maniere forti, e alle vie legali. Lo ha fatto tirando in ballo senza mezzi termini la, etichetta di entrambi gli artisti, da luita di“gonfiato” gli ascolti del brano del suo contendente Not Like Us. La causa, intentata dalla star di Hotline Bling, si baserebbe su del materiale che, presumibilmente, inchioderebbe la casa discografica peraumentato artificialmente gli streaming del dissing dicontro di lui. In questo brano, il rapper ci era andato giù pesante con il collega, accennando alla figlia non riconosciuta e a dei sospetti di pedofilia.