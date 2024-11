Oasport.it - Biathlon, Italia decimata a Kontiolahti: anche Passler dà forfait dopo Vittozzi

Ultimi giorni di attesa in vista dell’inizio della Coppa del Mondo 2024-2025 di, che si aprirà sabato 30 novembre acon due staffette miste. L’ildi Lisaper problemi alla schiena, dovrà purtroppo fare a menodi Rebeccaalmeno per le prime gare in programma questo weekend in Finlandia.La 23enne altoatesina è rimasta vittima di un attacco influenzale e non verrà sostituita, almeno per le staffette di questo fine settimana. Le condizioni diverranno comunque monitorate per un possibile reinserimento dell’azzurra in squadra in vista delle competizioni individuali di, che entreranno nel vivo a partire da mercoledì 4 dicembre.Lo staff tecnico, nel caso in cui la classe 2001 dovesse restare indisponibile per l’intera tappa finlandese, potrebbe scegliere di chiamare in extremis un’atleta impegnata questa settimana a Idre (Svezia) in Ibu Cup.