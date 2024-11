Liberoquotidiano.it - Verissimo, Silvia Toffanin resiste all'uragano Sinner: che cifra ha sfiorato

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“”/ Canale 5) Un cocktail di ospiti variegato e colorito ha consentito ae al suodi sfiorare il 18% medio di share con picchi superiori al 20% in un sabato pomeriggio distratto dalle straordinarie performance del team italiano in coppa Davis (trasmesse da Rai 2) che in parte si sono sovrapposte al contenitore del Biscione. Astutamente sono stati messi in campo assi dell'immaginario gossip che tra loro però sono molto diversi come pubblico di riferimento. Nel salotto della conduttrice di Canale 5 (reduce dal successo di This is me) si sono accomodate icone del piccolo schermo come Fiordaliso, Carmen Russo, Angela Melillo, l'imitatore Francesco Cicchella e in collegamento l'attrice Kimberlin Brown, nota come la perfida Sheila Carter di Beautiful.