Trapani olimpionico Antonino Pizzolato a processo per violenza sessuale

Insieme a tre amici per stupro di una turista finlandese.Il campione olimpico di sollevamento pesiè finito sottodavanti al tribunale diper.La vittima è una 29enne finlandese che, due anni, fa si trovava in Sicilia con due amiche per una vacanza.Gli abusi, commessi, secondo l’accusa, in gruppo dall’atleta e tre amici, risalirebbero a luglio del 2022. Il giudizio, disposto dal gup, si è aperto un anno fa: oggi la drammatica deposizione della vittima che ha ricordato in aula la notte delle violenze. Con, due volte bronzo alle Olimpiadi, prima a Tokyo, poi a Parigi, sono davanti al collegio giudicante Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. L’accusa contesta agli imputati è ladi gruppo aggravata.