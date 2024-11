Lapresse.it - Strage Altavilla Milicia, Riesame dà ragione alla Procura: resta in carcere Barreca

Il tribunale deldi Palermo ha accolto il ricorso delladi Termini Imerese sulla scarcerazione di Giovanni, uno dei quattro indagati delladiin provincia di Palermo in cui vennero torturati e uccisi Angela Salamone e i suoi figli Kevin ed Emanuel.è il marito della donna e padre dei due ragazzi seviziati e ammazzati “per scacciare i demoni dai loro corpi”. Fu lui l’11 febbraio a confessare laai carabinieri.Nei mesi scorsi il gip aveva chiesto una perizia psichiatrica sul 55enne, imbianchino. I periti hanno stabilito cheè totalmente incapace di intendere e volere. Sul pronunciamento del giudice ladiretta da Ambrogio Cartosio ha presentato ricorso perché il giudice non ha tenuto preventivamente in considerazione il parere del pubblico ministero e del suo consulente.