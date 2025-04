Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Capozucca: «Barella un esempio, è rimasto sempre umile! Inter-Cagliari? Insidie»

Stefano, storico dirigente italiano ed ex Direttore Sportivo del, ha parlato insu-News.it del prossimo match tra. Ma il direttore ha speso bellissime parole anche su Nicolò.Domani, direttorecome vede questa partita. Sulla carta, sembra una sfida impari ma, soprattutto per l’, può nascondere delle?Delleci possono essere per l’, visto che ha giocato una partita molto dispendiosa martedì sera contro il Bayern Monaco. Si accumulano fatiche ed è normale che giocando ogni tre giorni, come sta facendo l’, può succedere quello che è successo anche a Parma. Quindi, lesono lì. Ma poi ci sono leanche di una squadra come il, che è una squadra difficile da affrontare.