Cina ' ignoreremo ulteriori rialzi dei dazi Usa'

Cina ha chiarito che "ignorerà ulteriori giochi sui numeri dei dazi statunitensi" che avranno "perso la loro giustificazione economica". Lo riferisce il ministero delle Finanze, precisando che Pechino tutelerà comunque "con forza i suoi diritti'. Quotidiano.net - Cina, 'ignoreremo ulteriori rialzi dei dazi Usa' Leggi su Quotidiano.net Laha chiarito che "ignoreràgiochi sui numeri deistatunitensi" che avranno "perso la loro giustificazione economica". Lo riferisce il ministero delle Finanze, precisando che Pechino tutelerà comunque "con forza i suoi diritti'.

Cina, 'ignoreremo ulteriori rialzi dei dazi Usa'. La Cina rialza controdazi dall'84 al 125%. Xi Jinping, "nessun vincitore da una guerra dei dazi" - Cambi: euro ai massimi da tre anni sul dollaro. Dazi, Cina rialza controdazi sui beni Usa: dall'84% al 125%. Xi: «Con Ue insieme contro prepotenze unilaterali.

