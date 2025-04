Marino | Napoli Juve Stabia e Avellino? Una Campania protagonista Ora sogniamo tre squadre in Serie A

Marino: “Napoli, Juve Stabia e Avellino? Una Campania protagonista. Ora sogniamo tre squadre in Serie A”">l calcio campano torna a brillare. Napoli, Juve Stabia e Avellino sono le eccellenze del momento e Pierpaolo Marino, ex dirigente di Napoli, Avellino e Udinese, analizza il fenomeno in un’intervista rilasciata a Il Mattino.“Non è un caso che la Campania sia tornata protagonista”, spiega Marino. “Sono quelle contingenze cicliche che si ripetono, ma parliamo comunque di una regione che nel calcio meriterebbe ancora di più”.Il manager evidenzia come il successo nasca da “progetti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario”, precisando che “pensare che chi spende di più vince sempre è un errore che porta inevitabilmente a problemi”.Parlando delle tre realtà, Marino non fa distinzioni nette: “Il Napoli ha vissuto l’anno del riscatto, la Juve Stabia è una splendida sorpresa e l’Avellino è il ‘lupo che torna ad azzannare’. Napolipiu.com - Marino: “Napoli, Juve Stabia e Avellino? Una Campania protagonista. Ora sogniamo tre squadre in Serie A” Leggi su Napolipiu.com : “? Una. OratreinA”">l calcio campano torna a brillare.sono le eccellenze del momento e Pierpaolo, ex dirigente die Udinese, analizza il fenomeno in un’intervista rilasciata a Il Mattino.“Non è un caso che lasia tornata”, spiega. “Sono quelle contingenze cicliche che si ripetono, ma parliamo comunque di una regione che nel calcio meriterebbe ancora di più”.Il manager evidenzia come il successo nasca da “progetti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario”, precisando che “pensare che chi spende di più vince sempre è un errore che porta inevitabilmente a problemi”.Parlando delle tre realtà,non fa distinzioni nette: “Ilha vissuto l’anno del riscatto, laè una splendida sorpresa e l’è il ‘lupo che torna ad azzannare’.

