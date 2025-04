Domenica delle Palme cosa significa?

Domenica 13 Aprile 2025 sarà la Domenica delle Palme o Domenica della Passione del Signore.Ma cosa significa Domenica delle Palme?La Domenica delle Palme nel calendario liturgico cattolico è una celebrazione ricorrente la Domenica precedente alla festività della Pasqua. Con essa ha inizio la Settimana Santa. Durante la settimana santa Gesù trascorre gli ultimi giorni sulla terra.La Domenica delle Palme è festeggiata non solo dai cattolici, ma anche dagli ortodossi e dai protestanti, e cade durante la Quaresima.Perché c’è lo scambio del ramoscello di ulivo?La Domenica delle Palme ricorda l’ingresso a Gerusalemme di Gesù, che fu accolto da una folla festante, che lo salutò agitando rami di palma. Essendo le piante di palma poco diffuse in Italia, allora la tradizione popolare ha sostituito queste foglie con quelle più comuni degli ulivi. Leggi su Funweek.it 13 Aprile 2025 sarà ladella Passione del Signore.Ma?Lanel calendario liturgico cattolico è una celebrazione ricorrente laprecedente alla festività della Pasqua. Con essa ha inizio la Settimana Santa. Durante la settimana santa Gesù trascorre gli ultimi giorni sulla terra.Laè festeggiata non solo dai cattolici, ma anche dagli ortodossi e dai protestanti, e cade durante la Quaresima.Perché c’è lo scambio del ramoscello di ulivo?Laricorda l’ingresso a Gerusalemme di Gesù, che fu accolto da una folla festante, che lo salutò agitando rami di palma. Essendo le piante di palma poco diffuse in Italia, allora la tradizione popolare ha sostituito queste foglie con quelle più comuni degli ulivi.

