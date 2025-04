Via Crucis al Colosseo come partecipare

Anche quest'anno, il cuore di Roma si appresta ad accogliere uno degli eventi più toccanti e significativi della Settimana Santa: la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo, che si svolgerà nel suggestivo scenario del Colosseo il 18 aprile 2025, a partire dalle ore 21:15. Un appuntamento che lo scorso anno ha richiamato circa 25mila fedeli in presenza e milioni di spettatori attraverso la diretta televisiva e lo streaming, testimoniando la profonda spiritualità e il simbolismo di questo pellegrinaggio meditativo attraverso le 14 stazioni della Passione di Cristo. Tuttavia, come già accaduto nelle ultime edizioni, resta in forse la partecipazione di Papa Francesco alla guida dei fedeli in questo momento di preghiera solenne. Il Pontefice, reduce dal recente ricovero al Policlinico Gemelli, sta trascorrendo un periodo di convalescenza a Casa Santa Marta.

