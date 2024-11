Sport.quotidiano.net - Nba, Boston travolge i Clippers. Brooklyn sorprende Golden State

Milano, 26 novembre 2024 - Il big match della notte Nba se lo aggiudica, al sesto successo consecutivo. I, anche loro con alle spalle cinque affermazioni di fila, si arrendono al TD Garden con il risultato di 126-94. Grande prova di forza dei campioni in carica, che nel primo tempo segnano la bellezza di 78 punti contro i 49 degli avversari, che nel secondo periodo incassano un parziale di 51-29. Di fatto il match già è chiuso dopo 24 minuti. La franchigia di Los Angeles prova orgogliosamente a rientrare in partite nella terza frazione con un break di 22-8, ma i Celtics non si scompongono e, trascinati da un Pritchard da 20 punti, mettono al sicuro la vittoria numero 15 in stagione, festeggiando anche il ritorno in campo di Porzingis. Da segnalare i 20 punti (con anche 9 rimbalzi) di Tatum e i 19 di White sul fronte dei locali, mentre il migliore degli ospiti è Zubac, autore di una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi.